„Geschrieben und gelesen“ - Schauspieler und Texte

Es ist ein Tipp für jeden, der die tschechische beziehungsweise deutschsprachige Literatur aus Böhmen und Mähren mag: „Geschrieben und gelesen“, so lautet der Name eines neuen Internetprojekts, mit dem sich der Adalbert-Stifter-Verein an sein Publikum wendet. Mehr dazu erfahren sie im Interview mit der Vereinsleiterin Zuzana Jürgens.