Die Žďákov-Brücke war in der Zeit ihrer Entstehung die größte Zweigelenk-Stahlbogenbrücke der Welt. Das elegante Bauwerk ist ungefähr 4000 Tonnen schwer, 543 Meter lang und überspannt den Orlík-Stausee in einer Höhe von 50 Metern. Die tschechoslowakische Architektur der 1950er und 60er Jahre sagt sich los vom Sozialistischen Realismus und zeichnet sich durch den Glauben in Zukunft und Fortschritt aus. Daher waren die Konstruktionen auf einmal viel gewagter.