Das Haus steht in Prag nahe des Moldauufers und ist ein Besuchermagnet. Entworfen wurde es von den renommierten Architekten Vlado Milunić und Frank O. Gehry. Manche nennen den Bau auch Ginger und Fred, in Anspielung auf das Tänzerpaar Ginger Rogers und Fred Astaire. 1997 erhielt das Tanzende Haus die höchste Auszeichnung im Bereich Design in der prestigeträchtigen Umfrage des amerikanischen Time-Magazins.