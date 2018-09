Architektur des sozialistischen Realismus

Die Paläste des Proletariats aus den 1950er Jahren sind von außen zwar monumental, innen verbergen sich aber meist kleine Wohnungen. Das Viertel Poruba in Ostrava / Ostrau imitierte die damalige Architektur in der Sowjetunion. Dem russischen Neoklassizismus fügte man dort aber einige tschechische Elemente hinzu, beispielsweise Sgraffito-Malereien mit arbeitenden Menschen und spielenden Kindern. In Ostrava entstand so ein ganz neues Viertel, bei Poruba handelte es sich also um ein bedeutendes urbanistisches Projekt. Über die ästhetische Seite der Architektur lässt sich zwar streiten, doch ist Poruba ohne Frage stadtplanerisch genial. Ein Beweis dafür ist auch, dass Poruba zu den lebenswertesten Vierteln Ostravas zählt.