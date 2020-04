Tschechien verkündet Ende der Ausgehsperre und des Reiseverbots

Nach Beendigung ihrer langen Kabinettssitzung am Donnerstag hat die tschechische Regierung noch am Abend ihre neuen Beschlüsse verkündet. Demnach werden ab Freitag sowohl das Ausgehverbot im Land wie auch das Reiseverbot aufgehoben. Die Streichung der Verbote erfolgt auf der Grundlage der guten epidemiologischen Lage, in der sich das Land mittlerweile in der Coronavirus-Pandemie befinde. Das sagte Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) am späten Donnerstagabend auf einer Pressekonferenz.