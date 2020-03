Regierung verschärft Pendler-Regelung mit Deutschland und Österreich

Wie Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) erklärte, müssen sich die Arbeitskräfte aus Tschechien, die weiter in Deutschland und Österreich arbeiten wollen, ab Donnerstag am Arbeitsort eine Unterkunft besorgen. Die Regierung empfiehlt, sich dort für drei Wochen einzuquartieren. Bei ihrer Rückkehr nach Tschechien müssen die Pendler mit einer zweiwöchigen Quarantäne rechnen. Am Grenzübergang werden die Pendler registriert. Die Polizei werde den Grenzübertritt sehr streng kontrollieren, sagte Hamáček.