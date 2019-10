Karel Gott ist gestorben

Die Schlagerlegende Karel Gott ist tot. Dies meldeten tschechische Medien am Mittwoch. Erst im Juli feierte Gott seinen 80. Geburtstag. Vor wenigen Wochen wurde bei ihm jedoch eine akute Leukämie festgestellt.

Karel Gott war weit über die Grenzen Tschechiens bekannt, vor allem in Deutschland galt er als eine der wichtigsten Figuren der Schlagerszene. Schon im Juli dieses Jahres musste er wegen einer Lungenentzündung seine Teilnahme am Festival Benátská in Liberec absagen. Beim Festival wollte er ursprünglich seinen 80. Geburtstag feiern, den er am 14. Juli beging. Bereits im Jahr 2015 musste Gott wegen einer schweren Krebserkrankung behandelt werden.