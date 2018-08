Zraněný český řidič kamionu byl propuštěn z nemocnice v Janově

Zraněný řidič kamionu pražské dopravní společnosti SPED-IT Martin Kučera byl dnes propuštěn z nemocnice v italském Janově. ČTK to řekl jednatel společnosti Václav Zázvůrek. Kamion spadl v úterý z Morandiho mostu na frekventované dálnici na severu Itálie poté, co se část mostu zřítila. Při neštěstí zemřelo 43 lidí. Řidič má zlomených pět žeber a pohmožděné plíce. "Jeho zdravotní stav se výrazně zlepšil. Už chodí. Jen při kašli ho bolí hrudník," uvedl Zázvůrek. Kamion se zřítil z výšky 45 metrů. Zázvůrek už dříve uvedl, že řidiče zachránil bezpečnostní pás a také to, že šlo o nový kamion. Řidič měl i štěstí, že se mu asi včas odpojil návěs.