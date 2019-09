Zpráva: Řada Vietnamců má po únosu politika obavy o své bezpečí

Mnozí Vietnamci se po únosu bývalého vietnamského komunistického funkcionáře z Berlína přes ČR a Slovensko do Vietnamu, který se odehrál před dvěma lety, začali v Česku bát o svou bezpečnost. Obavy mají zvlášť lidskoprávní aktivisté. Ve zprávě o situaci národnostních menšin v ČR za loňský rok to uvedli vietnamští zástupci. Dokument by měla projednat v pondělí vláda. Média už dřív psala o tom, že stopy činu vedly i do Prahy k vietnamskému podnikateli, který byl součástí organizované sítě pod vedením vietnamských tajných služeb.

Zpráva s odvoláním na vietnamské zástupce poukazuje na to, že se druhá generace Vietnamců v Česku snaží spolupracovat s úřady a neziskovými organizacemi na zlepšení integrace. V loňských komunálních volbách se o přízeň voličů ucházelo mnohem víc vietnamských kandidátů než dřív. Také hnutí a strany stály o hlasy lidí z vietnamské komunity. Zpráva uvádí, že první generace neumí pořádně česky, nezná předpisy a nevyzná se v sociálním a zdravotním systému. "Vznikl problém budoucnosti této stárnoucí generace," uvedl zástupce menšiny. Vyřešit by se podle něj měly i důchody lidí, kteří pracovali a platili odvody v bývalém Československu. Mnozí z nich se vrátili do Vietnamu. Druhá generace už zažívá odlišný přístup při hledání práce či bydlení.