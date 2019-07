Zpráva: Potíže s hraním hazardu a závislostí může mít 164.000 lidí

Kolem 164.000 lidí nad 15 let v Česku může mít podle odborných odhadů problémy s hraním hazardních her a se závislostí na něm. Patologických hráčů je pak bezmála 60.000. Sázení a hraní nemá pod kontrolou asi 13.000 mladých do 18 let. Vyplývá to z výroční zprávy o hazardním hraní za loňský rok, s níž by se měla v pondělí seznámit vláda. V posledních letech počty klesly. Češi loni za hazard utratili 249,5 miliardy korun, prohráli 31,3 miliardy.

Zprávu připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislost. Sepsalo ji už popáté. Odhady z posledního dokumentu ukazují, že lidí s problémy s hraním hazardních her v posledních letech ubývá. V roce 2014 jich mohlo být kolem 351.000, loni o 178.200 méně. Za nejvážnější důsledek problémového hraní autoři označili zadluženost a narušené vztahy. "Dominujícím vztahovým vzorcem patologických hráčů je takzvaný dvojí život, který trvá mnohdy i řadu let," uvádí zpráva. Dluhy má 90 procent patologických hráčů. Podle zjištění dluhových poraden průměrná dlužná částka loni činila 750.000 korun.