Zpráva EU: ČR patří k zemím s nejnižší dostupností jeslí a školek

Česko patří v EU ke státům s nejnižší dostupností péče o malé děti. V nabídce jeslí, školek či dalších zařízení pro chlapce a děvčata do tří let je ČR v osmadvacítce druhá nejhorší. V zajištění míst pro děti od tří let do nástupu do školy je pak desátá od konce. Vyplývá to z poslední evropské zprávy o rozvoji zařízení péče o děti. Podle dokumentu je dostupnost hlídání a dalších služeb zásadní pro to, aby rodiče malých dětí mohli pracovat. Podle návrhu ministerstva práce by se na jesle měly proměnit nynější dětské skupiny a stát by jim na provoz měl přispívat. Byly by pro děti do tří let, jejichž rodiče pracují či studují. Děti nad tři roky by chodily do školek. Místo v nich jim zaručuje zákon.

Evropská zpráva srovnává situaci v členských státech od roku 2011 do roku 2016. Před třemi lety v EU do jeslí a školek chodila třetina dětí do tří let a 86 procent dětí nad tři roky. V Česku to bylo necelých pět procent chlapců a děvčat do tří let a 81 procent starších. Situace v Česku se podle zprávy nezlepšuje. ČR také patří k zemím s nízkými výdaji na předškolní péči. Posílá do ní asi půl procenta HDP. Průměr EU činí 0,7 procenta.