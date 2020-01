Zoo Praha překonala návštěvnický rekord z roku 2016

Do pražské zoologické zahrady v roce 2019 zavítalo 1,456.526 návštěvníků. O více než 8000 lidí tak padl její dosavadní rekord z roku 2016. Zahrada úspěch přičítá mimo jiné otevření Rákosova pavilonu se vzácnými papoušky i zvířecím přírůstkům. Do silvestrovského odpoledne se v ní narodilo nebo vylíhlo 1176 mláďat 214 druhů savců, ptáků a plazů, uvedla zoo v tiskové zprávě. V letošním roce se Zoo Praha podařilo získat významná zvířata. Naposledy v prosinci z Austrálie doputovali čtyři ďábli medvědovití neboli tasmánští čerti. Stanou se hlavní atrakcí Darwinova kráteru - nové expozice, kterou zoo otevře 28. března. Jako jediná zoo na světě chová od letoška největší africkou sovu ketupu Pelovu. Zoo v říjnu zahájila výstavbu pavilonu goril. V novém objektu by měli žít vedle goril také luskouni, které slíbila darovat zoo z Tchaj-peje.