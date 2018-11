ZOO Dvůr Králové připravuje přesun pěti nosorožců do Rwandy

Zoologická zahrada Dvůr Králové nad Labem připravuje přesun pěti vzácných nosorožců dvourohých z evropských zoologických zahrad do středoafrické Rwandy. Tři nosorožci budou z chovu dvorské zoo, další dva budou ze zoo Flamingo Land ve Velké Británii a z dánské zoo Ree Park Safari. Odvoz zvířat je zatím naplánován na přelom května a června příštího roku. Půjde o dosud největší přesun nosorožců z Evropy do Afriky. Novinářům to řekl ředitel dvorské zoo Přemysl Rabas. Všichni nosorožci dvourozí vybraní k přesunu do Afriky jsou takzvaného východního poddruhu, kterého ve volné přírodě žije odhadem posledních zhruba 900 jedinců. Ve Rwandě byli nosorožci v souvislosti s občanskou válkou v polovině 90. let minulého století zcela vyhubeni. Dvorská zoo chová nosorožce dvourohé východního poddruhu jako jediná v Česku.