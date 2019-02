ZOO Dvůr Králové chystá pavilon žiraf a expozici Madagaskaru a Konga

ZOO Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku letos hodlá otevřít nový pavilon žiraf a expozici Madagaskar a Kongo. Připravuje také přestavbu pavilonu vodní světy. Nejnákladnější investicí v zoo je oprava mostu přes vodní nádrž v Africkém safari. Celkové výdaje na tyto investice by měly přesáhnout 60 milionů korun. ČTK to řekla mluvčí zoo Andrea Jiroušová. Zoo, která patří kraji, je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo 524.000 lidí. Finančně nejnáročnějším projektem je oprava mostu v areálu safari za asi 27 milionů korun. Oprava by měla být hotova do zahájení hlavní letní sezony.

Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je v chovu žiraf, zeber a nosorožců. Populární je africké safari o rozloze asi 30 hektarů, v němž lidé auty či autobusy projíždějí mezi stovkami volně žijících zvířat. Největší stáda z kopytníků tvoří antilopy, zebry, pakoně. Část trasy autosafari vede i přes výběh lvů.