Zoo chtějí po vládě dřívější otevření venkovních areálů

Zoologické zahrady chtějí po vládě otevření venkovních areálů dříve než na konci května. Za březen a duben přišly na tržbách v součtu zhruba o 100 milionů korun a trvání uzavření jim může způsobit rozsáhlé ekonomické, sociální a ochranářské škody. Vyplývá to ze společné tiskové zprávy jedenácti českých zoologických zahrad, kterou ČTK zaslaly zoo v Děčíně a ve Dvoře Králové nad Labem. Venkovní prohlídky v zoo by podle vládou přijatého uvolnění omezení měly opět začít 25. května. Celé zoo by měly být přístupné od 8. června. Zoo jsou uzavřené od poloviny března.

Ředitelé zoologických zahrad požádali dopisem vládu o přehodnocení nařízení. Poukázali na to, že finanční soběstačnost zoologických zahrad činí přibližně 50 až 80 procent. "Přitom náklady na provoz lze jen minimálně redukovat. Zaměstnanci se musí o zvířata starat a udržet chovy často kriticky ohrožených druhů," uvádí stanovisko ředitelů zahrad. Poukázali na to, že zoo jsou většinou příspěvkové organizace měst či krajů a nemohou tedy čerpat státní finanční pomoc na pokrytí ztrát za ušlé příjmy i mzdy zaměstnanců. Na zoologické zahrady lze podle jejich představitelů nahlížet stejně jako na každý jiný veřejně přístupný park, kde je pohyb lidí bez omezení. Zoo podle nich mohou počty návštěvníků snadno regulovat a zajistit kontrolu nad tím, aby se návštěvníci u expozic či na dětských hřištích neshlukovali.