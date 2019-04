Zmizelý německý film se našel v Polsku, je v české verzi

Poslední film o Sherlocku Holmesovi z němé éry, desítky let považovaný za ztracený, se náhodou našel v Polsku. Po následné rekonstrukci v USA se bude v příštích dnech poprvé promítat. Projekce se uskuteční na filmovém festivalu věnovaném slavnému detektivovi. Napsal to dnes list Gazeta Wyborcza na svém webu. V Polsku se přitom podle deníku našla česká verze německého filmu Pes baskervillský z roku 1929. Kopie snímku se podle kurátorky festivalu Elžbiety Wysocké našla v roce 2009 ve sklepě kostela ve městě Sosnowiec, kde ze zaprášených krabic vycházel podezřelý zápach, jak se celuloidové filmy rozkládaly. Farář je naštěstí nevyhodil, ale zavolal známému, filmovému znalci, a přes něj se filmy dostaly do povolaných rukou.

"Pes baskervillský byl v české verzi. Všechny informace i titulky byly v češtině. Ale když jsme uviděli název, nepotřebovali jsme Sherlocka, abychom odhalili, co je to za film," vysvětlila Wysocká. Německý film o anglickém detektivovi v české verzi se do polského města dostal podle expertky díky předchozímu faráři, který byl filmovým fanouškem. Filmy sbíral a měl známého v Českém Těšíně, který jej zásoboval. V kostele se kromě filmů našla i stará promítačka.