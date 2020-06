Změna ve vedení Rady pro strukturální a investiční fondy

Kabinet na pondělním zasedání projedná návrh, podle kterého by Radu pro Evropské strukturální a investiční fondy vedl do budoucna ministr(yně) pro místní rozvoj. Úprava statutu rady navazuje na podobnou změnu v zákoně, po které už předpis nevyžaduje, aby v čele rady stál premiér. Nynější předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se v půlce prosince 2018 zasedání rady přestal účastnit na doporučení orgánů Evropské unie, které se zabývají jeho možným střetem zájmů. Andrej Babiš z vedení rady odstoupil po kritice ohledně možného střetu zájmů. Rada je poradním orgánem vlády. Jejím úkolem je posuzovat otázky spojené s evropskou politikou soudržnosti. Jednání rady se mimo jiné zaměřuje na soulad evropských dotačních programů s dohodou, kterou má ČR s EU. Rada také navrhuje vládě opatření týkající se čerpání fondů. Loňský závěr auditu Evropské komise, který se týkal dotací ze strukturálních fondů EU, konstatoval, že Babiš je ve střetu zájmů. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, přestože ho v roce 2017 vložil do svěřeneckých fondů. ČR by kvůli tomu měla vracet do unijního rozpočtu stovky milionů korun. Premiér obvinění ze střetu zájmů opakovaně odmítá a označuje ho za politickou záležitost.