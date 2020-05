Zlínské muzeum získalo soubor zlatých mincí z 16. a 17. století

Pracovníci Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně převzali soubor zlatých mincí, 74 dukátů, z nichž nejstarší pocházejí z první třetiny 16. století. Jde o unikátní archeologický nález, náhodně objevený minulý týden v lesnaté oblasti Hostýnských vrchů, sdělila ČTK v tiskové zprávě zástupkyně muzea Silvie Lečíková. "Soubor mincí původně uložených v nádobě se našel těsně pod povrchem země. Poctivý nálezce patří k okruhu muzejních spolupracovníků, kteří už opakovaně rozšířili archeologické sbírky muzea o cenné nálezy," uvedla Lečíková. Archeologové udělají na místě nálezu výzkum, aby ověřili a zdokumentovali okolnosti nálezu, případně dohledali další mince.

"Může jít jak o majetek ukrytý někdy během třicetileté války do bezpečí někým místním, ale také o kořist některého z vojáků, pro niž se už nevrátil," uvedla archeoložka muzea Jana Langová. "V každém případě jde o nález nevyčíslitelné hodnoty, ve Zlínském kraji jeden z nejcennějších za několik poslední dekád," uvedla Langová. Nejmladší z mincí, zobrazující císaře Ferdinanda II. Habsburského, spadají do 20. let 17. století, tedy do období počátků třicetileté války. "Soubor dále obsahuje také ražby z prostředí Osmanské říše. Poklad teď čeká odborné očištění a podrobný výzkum," uvedla Lečíková.