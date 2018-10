Životnost Dukovan by se podle Babiše mohla prodloužit o deset let

Životnost jaderné elektrárny Dukovany by se mohla prodloužit o deset let. Řekl to premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš před odletem na Slovensko. Podle něj o tom jednali zástupci vlády se společností ČEZ na poslední schůzce. Dosavadní předpoklady odhadovaly životnost Dukovan do roku 2035. Náklady na prodloužení životnosti by dosáhly 20ti miliard korun, nový jaderný blok by vyšel na zhruba 200 miliard. Česko chce taky podle Babiše zvyšovat podíl jádra ve výrobě elektřiny, je ale třeba zvažovat všechny alternativy.

ČEZ, ve kterém stát drží zhruba 70 procent, provozuje vedle Dukovan také jadernou elektrárnu v Temelíně. Obě se na celkové spotřebě elektřiny v Česku podílejí ze 38 procent. ČEZ se brání investici do nových jaderných bloků bez určité formy státní podpory.