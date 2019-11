Život se za 30 let zlepšil, vztahy lidí jsou horší, soudí senioři

Většina seniorů tvrdí, že se v uplynulých 30 letech v porovnání s dobou před listopadem 1989 zlepšila životní úroveň jejich rodin, na druhou stranu se podle nich zhoršily vztahy mezi lidmi a horší je i politická kultura a chování politiků. Co se týče možnosti vyjadřovat svobodně své názory, zhruba čtvrtina lidí starších 60 let nezaznamenala v tomto ohledu změnu. Podle 65 procent je ale situace proti době před sametovou revolucí lepší. Vyplynulo to z ankety portálu zaměřeného na seniory i60.cz, který jej provedl mezi 552 lidmi v průměrném věku 67 let.

Více než polovina seniorů rovněž ocenila, že se zlepšilo životní prostředí v místě jejich bydliště i samotná kvalita života v jejich obci či městě. Téměř 70 procent si totéž myslí o dostupnosti vzdělání. O lepší kvalitě zdravotní péče a dostupnosti zdravotní péče je přesvědčeno méně lidí, 42, resp. 35 procent. Zhruba třetina si dokonce myslí, že se zhoršily. Pokud jde o kvalitu zboží, ta se podle 48 procent dotázaných zhoršila, u potravin si to myslí 56 procent. Opačný názor má zhruba čtvrtina seniorů. Nicméně 84 procent starších je přesvědčeno o tom, že nabídka zboží a služeb je lepší než před sametovou revolucí a je lepší i jejich dostupnost s ohledem na vlastní příjmy. Většina seniorů kvitovala také možnost cestování po roce 1989.