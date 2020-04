Zima končí, příští týden bude přes dvacet stupňů

Následující čtyři týdny budou teplotně nadprůměrné. V dlouhodobém výhledu to předpovídá Český hydrometeorologický ústav. Nezvykle teplé mají být zejména příští dva týdny. Už v pondělí by se měly denní teploty v Čechách pohybovat mezi 13 až 17 stupni Celsia, místy by mohly dokonce vyšplhat až na 21 stupňů. V úterý a ve středu by se denní teploty měly pohybovat mezi 17 až 21 stupni a na konci týdne by mohly maximální teploty dosáhnout až 23 stupňů. V neděli se mohou místy objevit i bouřky, po většinu příštího týdne však nemá pršet vůbec. Srážkově nadprůměrný by měl být až týden na přelomu dubna a května.