Židovský národní fond pořádá dobročinný bazar na obnovu Masarykova lesa v Izraeli

Až do 19. prosince mohou lidé v rámci dobročinného bazaru podpořit obnovu Masarykova lesa na severu Izrele. Akci pořádá Židovský národní fond ve svém pražském sídle. Les vysázeli čeští a slovenští kibucníci v roce 1930 na jako dar prvnímu československému prezidentovi Tomáši Garriguovi Masarykovi k jeho osmdesátinám a za jeho boj proti antisemitismu. Les z olivovníků, sosen a cypřišů byl vysazen nedaleko kibucu Sarid založeného emigranty z Československa a východní Evropy. Za komunismu se ale na les postupně zapomnělo. Před několika lety ho začal obnovovat Český výbor židovského národního fondu. S projektem by chtěli být hotoví příští rok, kdy by Masaryk oslavil své 170. narozeniny. Vznikne tam nová přístupová cesta, parkoviště a informační systém včetně připomenutí historie Masarykova lesa a naváděcích cedulí. Celý les by měl sloužit jako odpočinkové místo a zároveň jako turistický cíl. Masarykův les lze podpořit i virtuálním zasazením stromku přímo na stránkách fondu.