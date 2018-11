Zhruba každé sedmé vykázání kvůli domácímu násilí je opakované

V průměru zhruba každé sedmé vykázání kvůli domácímu násilí v Česku je opakované. Násilníci či násilnice tak museli domov kvůli ubližování blízkým opustit po zásahu policie už poněkolikáté. Je to kolem 180 případů každý rok. Vyplývá to ze statistik Bílého kruhu bezpečí (BKB). Tato organizace pomáhá obětem trestných činů a jejich blízkým. Vykázání, které má chránit členy domácnosti před dalšími výpady, se v Česku používá od ledna 2007. Do konce letošního října k němu policie přikročila ve 13.985 případech. Na 25. listopadu připadá mezinárodní den proti násilí na ženách.

Policie může agresivní lidi vykázat na deset dní z domova, a to i bez souhlasu ohrožených osob. Dodržování opatření musí také na místě několikrát zkontrolovat. Soud může desetidenní dobu prodloužit a vykázaným zakázat přibližovat se k obětem. Ty o to už ale musejí požádat. Domů se může za desetidenní lhůtu dostat jen jednou, aby si případně vzal to, co potřebuje ke své práci. Musí ho doprovázet policista. Do boje proti domácímu násilí se v Česku zapojila Liga otevřených mužů (LOM). Pět let pořádá kurzy zvládání vzteku pro muže a připravuje na práci s násilníky i lidi z neziskových organizací a úřadů.