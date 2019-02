Zhruba 80 procent vězňů v ČR má problém se splácením dluhů

Čeští vězni mají velké problémy se splácením dluhů. Podle Probační a mediační služby se to týká asi 80 procent lidí, kteří jsou ve výkonu trestu. Aktuálně je za mřížemi přibližně 21 600 lidí a Vezeňská služba mezi nimi eviduje 13 tisíc exekucí. Jde ale pouze o případy, které jí exekutoři nahlásili. Dluhy přitom komplikují návrat vězňů do společnosti a přispívají k recidivě. Ministerstvo spravedlnosti se proto chystá letos opět zvýšit vězňům odměny za práci. Podle návrhu by lidé za nekvalifikovanou práci nově mohli dostávat maximálně 6675 korun hrubého měsíčně. Teď si můžou vydělat 5500 korun.

Nejčastěji dluží odsouzení státu, následují bankovní i nebankovní společnosti, dopravní podniky nebo zdravotní pojišťovny. Uvádí to spolek Lighthouse, který vězňům pomáhá zvládat dluhy. Většinou jde o stovky tisíc korun, ale výjimkou nejsou ani miliony. Běžně tak vězni nestíhají splácet ani úroky. Podle předsedy spolku Petra Schneedörflera by měl stát odsouzeným umožnit, aby věřitelům posílali víc peněz. Například na úkor vlastních nákladů za pobyt na mřízemi.