Žena uštknutá mambou zemřela, příčinou úmrtí ale uštknutí nebylo

Třicetiletá žena, kterou minulé pondělí v pražských Hlubočepích uštkla mamba zelená, zemřela. Příčina úmrtí ale s hadím uštknutím nesouvisí. ČTK to řekl mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze Filip Brož. Žena byla pravděpodobně majitelkou mamby, která v minulém týdnu unikla z domu. Hada se podařilo odchytit po třech dnech v nedaleké zahrádkářské osadě. Ženu smrtelně jedovatý had uštkl v pondělí, záchranáři ji na místě museli resuscitovat, poté ji převezli do motolské nemocnice, kde jí podali antisérum. Od té doby byla v umělém spánku. Podle Brože antisérum zabralo, pacientka měla ale jiné významné zdravotní komplikace.