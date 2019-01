Zemřela nejstarší Češka, v sobotu by oslavila 109. narozeniny

V neděli zemřela nejstarší Češka Květoslava Hranošová, která by v sobotu 26. ledna oslavila 109. narozeniny. ČTK o tom informoval Ondřej Šrámek, mluvčí Prahy 6, kde žena žila v Domově pro seniory Elišky Purkyňové. Zprávu potvrdila i dcera zesnulé Šárka Štenclová. Podle České správy sociálního zabezpečení žilo v Česku na konci loňského září 385 žen a 52 mužů, kterým bylo přes sto let. K poslednímu září loňského roku nejvíc stoletých lidí bydlelo v Praze, a to 74. V Jihomoravském kraji žilo 65 a ve Středočeském 45 stoletých a starších osob.