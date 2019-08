Zemřela nejstarší Češka Marie Schwarzová z Brna, bylo jí 109 let

Zemřela nejstarší Češka Marie Schwarzová, bylo jí 109 let. ČTK to řekl Petr Kunc (TOP09), místostarosta městské části Brno-Židenice, v nichž Schwarzová žila. Bývalá učitelka Schwarzová bydlela se svou dcerou. V lednu ČTK Kunc řekl, že se seniorka v den svých 109. narozenin cítila na 50 let. "Ptal jsem se jí, co pro ni můžeme udělat. Poprosila o prořezání stromů v ulici, aby měla v létě více sluníčka," uvedl tehdy Kunc. Rodina komunikovala právě s Kuncem, jinak se pozornosti médií i židenické radnice vyhýbala.

Marie Schwarzová se narodila 30. ledna 1910 v Brně. Byla pedagožkou a ochotnickou herečkou. Před několika lety poskytla rozhovor obecnímu Židenickému zpravodaji. Přiznala v něm, že se jí stýská po životě v centru města a po návštěvách divadel. V ochotnických souborech účinkovala spolu se svým prvním manželem, vystupovala v inscenacích Lucerna, Babička nebo Revizor. Učila na prvním stupni základní školy, později pracovala jako sekretářka.