Zemřela nejstarší Češka. Bylo jí 108 let

Ve 108 letech zemřela nejstarší Češka Magdalena Kytnerová. Českému rozhlasu to potvrdil nezávislý starosta Kroměříže Jaroslav Němec. Magdalena Kytnerová po svých předloňských narozeninách prozdradila svůj jednoduchý recept na dlouholetost. Jedla a pila, co jí chutnalo, a dělala to, co ji bavilo.Když ve svých 106 letech hlasovala ve sněmovních volbách, řekla novinářům, že se voleb účastní pravidelně a bedlivě sleduje dění v zemi.

Letos v srpnu zemřela ve 109 letech tehdejší nejstarší obyvatelka Česka Marie Schwarzová z Brna-Židenic.