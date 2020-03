Zemřela legendární oštěpařka Dana Zátopková

Ve věku 97 let zemřela legendární atletka Dana Zátopková, olympijská vítězka v hodu oštěpem z Helsinek 1952. Vdova po slavném běžci Emilu Zátopkovi zemřela brzy ráno v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, informoval Český olympijský výbor. "Byl jsem za ní naposledy v sobotu, kdy to ještě bylo možné. Dlouze jsme si povídali, psychicky byla úplně v pohodě, do poslední chvíle jí to pálilo, ale tělo jí přestalo sloužit," uvedl v tiskové zprávě předseda Českého klubu olympioniků Oldřich Svojanovský.

Zátopková vedle zlaté medaile z Helsinek získala i olympijské stříbro o osm let později v Římě. Mnohonásobná česká šampionka se dvakrát stala i mistryní Evropy (1954 a 1958) a v roce 1958 vytvořila v 35 letech výkonem 55,73 metru světový rekord. Manžela Emila přežila o téměř dvacet let. Oba se narodili 19. září 1922 a ve stejný den se také stali v Helsinkách olympijskými vítězi.