Ve věku 87 let zemřel významný folklorista a etnograf Karel Pavlištík. O jeho úmrtí informovalo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Pavlištík byl jednou z nejvýraznějších osobností folklorního a kulturního života ve zlínském regionu. V roce 1962 nastoupil do Oblastního muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, odkud byl v době normalizace vyhozen. Etnograf se v srpnu 1968 podílel i na vysílání studia Gottwaldov Československého rozhlasu. Během normalizace pracoval jako betonář nebo skladový dělník. Do zlínského muzea se vrátil až v devadesátých letech, kde následn vybudoval například expozici o cestovatelích Jiřím Hanzelkovi a Miroslavu Zikmunodvi, se kterými se osobně přátelil.