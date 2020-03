Zemřel výtvarník a spoluzakladatel skupiny Greenhorns Jan Vyčítal

Ve věku 77 let zemřel jeden z průkopníků české country a zakládající člen skupiny Greenhorns Jan Vyčítal. Veřejnosti byl známý nejen jako zpěvák, kytarista a textař, ale i jako karikaturista a autor kreslených vtipů. O jeho úmrtí informoval server Blesk.cz s odkazem webové stránky Greenhorns. "Dnes odešel na poslední vandr do věčného kraje modré trávy zakládající člen skupiny Greenhorns Honza Vyčítal. Suchou stezku, Honzo, a slunce nad hlavou!" uvedli členové kapely. Příští neděli by Vyčítal oslavil 78. narozeniny.

K trampskému způsobu života Vyčítala inspirovaly knihy Jaroslava Foglara. Líbil se mu skauting, příroda a všecko, co souviselo se zakázanou Amerikou. Trampská kytara ho přivedla až ke kariéře profesionálního hudebníka. Za normalizace si za svou prostořekost vysloužil zákaz umělecké činnosti. Dodnes trampové zpívají jeho Oranžovej expres, Pivní džíp, Cadillac, Rovnou, tady rovnou, Blízko Little Big Hornu, Červenou řeku, Blues Folsomské věznice, Když náš táta hrál a další. Vyčítal se narodil v Praze na Pankráci, vystudoval obor propagační grafika na střední výtvarné škole. Poté začal pracovat ve výtvarném oddělení Československé televize a rychle se prosadil jako karikaturista a výtvarník s typickým rukopisem.