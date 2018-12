Zemřel válečný veterán od Sokolova Fedor Komár, bylo mu 96 let

Ve věku 96 let zemřel válečný veterán, příslušník československého armádního sboru na východní frontě Fedor Komár. Rodák z Podkarpatské Rusi byl za druhé světové války zraněn v bojích u Sokolova a znovu u Ostravy, po roce 1990 byl povýšen do hodnosti plukovníka ve výslužbě. O Komárově úmrtí informoval na twitteru ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Připomněl, že Komár byl jedním z posledních přímých účastníků bojů o ukrajinské Sokolovo. Po zranění u Ostravy na jaře 1945 přišel Komár o levou nohu, jako podporučík první československé samostatné tankové brigády se léčil až do roku 1948. Po demobilizaci pracoval jako automechanik, později jako strážný. V roce 2003 mu ministr obrany udělil Záslužný kříž III. stupně.