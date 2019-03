Zemřel válečný veterán generál Milan Píka, bylo mu 96 let

Ve věku 96 let zemřel ve středu v Bratislavě válečný veterán, český a slovenský generál Milan Píka. Za druhé světové války působil v britském královském letectvu (RAF). Za odbojovou činnost obdržel Československý válečný kříž 1939 a další československá i zahraniční vyznamenání. V souvislosti s nespravedlivým stíháním svého otce Heliodora Píky byl v roce 1949 propuštěn z armády a měl problémy s úřady. Stejně jako jeho otec i on byl zatčený a uvězněný komunistickým režimem. V roce 1970 byl morálně rehabilitován, v roce 1990 povýšen do hodnosti plukovníka a v roce 2014 podle českého ministerstva obrany jmenován do hodnosti brigádního generála.