Zemřel spisovatel Slabý, stál za komiksem o kocourovi Vavřincovi

Ve středu zemřel ve věku 89 let spisovatel, publicista, kritik a překladatel Zdeněk Karel Slabý, který mimo jiné stál za komiksovými příběhy pro děti o kocourovi Vavřincovi. V roce 2010 získal cenu nakladatelství Albatros za celoživotní přínos dětské literatuře. O Slabého úmrtí informoval server Lidovky.cz, kterému to řekl spisovatelův syn Petr Slabý. Zdeněk Karel Slabý spolu s manželkou Dagmar Lhotovou byl také autorem příběhů o kocouru Vavřincovi a jeho přátelích, které do podoby komiksu zpracovávala malířka Věra Faltová. Komiks se ke čtenářům poprvé dostal v roce 1967, historicky tak předešel podobně laděný a známější Čtyřlístek, uvedl server.

Vedle dětské literatury se Slabý věnoval hudební publicistice. Je autorem publikace Hudba černá a bílá o historii jazzu nebo spoluautorem dvoudílné encyklopedie experimentální hudby Svět jiné hudby.