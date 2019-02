Zemřel režisér Václav Vorlíček, natočil Popelku či Arabelu

Ve věku 88 let zemřel v úterý večer režisér Václav Vorlíček. ČTK to řekl režisér Zdeněk Zelenka. Tvůrce oblíbené pohádky Tři oříšky pro Popelku, seriálu Arabela či komedie Dívka na koštěti zemřel v nemocnici Pod Petřínem. V roce 2017 získal na filmovém festivalu v Karlových Varech cenu za umělecký přínos české kinematografii. "Je to pro mě smutná zpráva. Vorlíček seděl v přijímací komisi na FAMU, když já jsem se hlásil. Přijímal mě, když mi bylo dvacet, dneska je mi 65," řekl ČTK režisér Zdeněk Zelenka. Po FAMU Vorlíček se Zelenkou pět let vedli ročník. "Stali jsme se přáteli, protože nás spojovalo mnohé. Jednak smysl pro humor, pak obliba v dobrém víně a hlavně jsme oba měli rádi komedie," vzpomíná Zelenka. "Byl pro mě mistr komedie a člověk, který v české kinematografii zanechal nesmazatelnou stopu a šířil svými filmy dobrou pověst Československa a České republiky po celém světě. Jeho filmy byly jako jedny z mála exportovatelné a jsou pořád živé," dodal. Zelenka o Vorlíčkovi natočil dokumentární film, který se jmenuje Václav Vorlíček král komedií a pohádek.

Vorlíček se narodil 3. června 1930. Již v 17 letech měl jasnou představu o tom, že chce být režisérem. Když ho poprvé nevzali na FAMU, šel rovnou na Barrandov a dostal se do štábu režiséra Martina Friče. Po roce už Vorlíčka na FAMU přijali, školu absolvoval v roce 1956. Na Barrandov se pak vrátil a zaměstnán tam byl až do roku 1992. Do širokého povědomí Vorlíček vstoupil parodií na komiksové seriály Kdo chce zabít Jessii?, kde s filmem propojil typické kresby Káji Saudka. Na tomto filmu začala také spolupráce dvojice Václav Vorlíček - Miloš Macourek. K jejich nejslavnějším filmům patří Pane, vy jste vdova!, Dívka na koštěti, Což takhle dát si špenát či Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko. Vrcholem jejich televizní tvorby se staly i ve světě úspěšné pohádkové seriály Arabela a Arabela se vrací. Populární byly také sci-fi seriály Létající Čestmír a Křeček v noční košili. K Vorlíčkovi neodmyslitelně patří pohádky. Tou ve světě neslavnější a autorovi nejmilejší jsou Tři oříšky pro Popelku. Diváci si oblíbili i Prince a Večernici, Kouzelný měšec, Jezerní královnu, Jak se budí princezny či Krále sokolů. Vorlíčkovy filmy jsou charakteristické nezaměnitelným a často hodně černým humorem. Na druhou stranu ale Vorlíček dokázal být velmi poetický ve svých slavných pohádkových příbězích.