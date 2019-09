Ve věku 85 let zemřel režisér Osady Havranů či Smrti talentovaného ševce Jan Schmidt. Uvedla to Česká televize, které to sdělila rodina režiséra. Schmidt natáčel snímky široké škály žánrů, od sci-fi přes dokument až po pohádku. Jako pomocný režisér se podílel i na filmu Amadeus, který natočil jeho spolužák Miloš Forman.

První snímky Schmidt natočil v 60. letech, například postapokalyptické sci-fi Konec srpna v hotelu Ozon. V 70. letech pak stál za trilogií historických filmů z období pravěku podle knih Eduarda Štorcha - Volání rodu, Osada Havranů a Na veliké řece. Hlavní roli v nich ztvárnil Jiří Bartoška. Režíroval také film s ikonickým hrdinou českých detektivek, kapitánem Exnerem v podání Jiřího Kodeta, Smrt talentovaného ševce. V závěru své kariéry režíroval například pohádku, a to Jak si zasloužit princeznu s hudbou Ivana Hlase. V polovině 90. let chtěl ještě natočit dobrodružný snímek Situace vlka podle povídky Jacka Londona. Film ale nebyl nikdy dokončen.