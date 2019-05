Zemřel předseda pražské židovské obce Jan Munk

Předseda Pražské židovské obce a někdejší dlouholetý ředitel Památníku Terezín Jan Munk zemřel po dlouhé nemoci. Bylo mu 72 let. ČTK to sdělila Munkova rodina. Jan Munk byl ředitelem Památníku Terezín od roku 1990, za 27 let se mu podařilo udělat z něj místo, které každoročně navštíví statisíce lidí. V čele Židovské obce v Praze stál od roku 2012. Jak uvedl náměstek ředitele Památníku Terezín Vojtěch Blodig, díky Munkově dlouholeté činnosti se podařilo zásadně přepracovat všechny expozice v Památníku Terezín a vytvořit nové. "Byly věnovány historii terezínského ghetta, která byla do té doby zamlčovaná nebo byla zcela na okraji zájmu," uvedl Blodig. Židovská obec v Praze oznámila, že pohřeb se bude konat v pondělí odpoledne na Novém židovském hřbitově v Praze.