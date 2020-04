Zemřel právník a bývalý politik Zdeněk Jičínský, bylo mu 91 let

Ve věku 91 let zemřel právník a bývalý politik Zdeněk Jičínský. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ČSSD Barbora Gavenda. Jičínský byl členem sociální demokracie od roku 1992. Na přelomu 50. a 60. let spolupracoval na socialistické ústavě. Nesouhlasil s příjezdem sovětských vojsk v srpnu 1968 a později podepsal Chartu 77. Po Sametové revoluci v roce 1989 byl členem Občanského fóra a stál i ve vedení Federálního shromáždění. Je taky autorem několika publikací o teorii státu a práva.