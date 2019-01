Zemřel politolog Rudolf Kučera, stál u zrodu politologie v ČR

Ve věku 71 let v úterý zemřel politolog, politický filozof, vysokoškolský pedagog, publicista a někdejší disident Rudolf Kučera. Na svém webu to oznámila Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem, kde v posledních letech Kučera působil na katedře politologie a filozofie. Po revoluci 1989 stál u zrodu univerzitního oboru politologie v tehdejším Československu. Rudolf Kučera po studiu filosofie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy působil v 70. letech v Československé akademii věd. Ze zaměstnání byl propuštěn kvůli účasti na pohřbu Jana Patočky, následovalo vyloučení z KSČ, uvádí na svém webu projekt Paměť národa. V 80. letech pracoval jako stavební dělník a topič, v disentu organizoval bytové semináře, vydával samizdatové sborníky a v roce 1984 založil revue Střední Evropa, v jejímž čele stál až do své smrti.

Až po roce 1989 se mohl Kučera vrátit na akademickou půdu a naplno se věnovat vědecké a pedagogické kariéře v oblasti politologie a politické filozofie. Stanul v čele nové katedry politologie na Fakultě sociálních věd (FSV) Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem mnoha komentářů, analýz a studií, například Omyly české transformace či Kapitoly z dějin střední Evropy. Aktuální politické dění často komentoval také v médiích.