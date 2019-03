Zemřel Mirek Hoffmann, zakladatel skupiny Zelenáči

Ve věku 83 let zemřel zpěvák, textař a skladatel Mirek Hoffmann. Uvedl to Blesk.cz. Hoffmann byl legendou české country scény a zakladatelem skupiny Zelenáči. Mezi jeho nejznámější písně patřily Dívka s vlasem medovým, Oranžovej expres, A slunce pálí jen nebo Hej, Joe. Od roku 2006 nevystupoval na veřejnosti, ale hudbě se věnoval dál, píše Blesk. Pražský rodák Hoffmann, který studoval hru na housle a později i zpěv, začínal v amatérské dixilandové skupině. Zahrál si i v divadle Semafor. Ve skupině Greenhorns působil Hoffmann společně s další legendou české country hudby Michalem Tučným. Na skupinu v dobách největší slávy chodily do vyprodaných sálů tisíce lidí. V roce 1990 se Greenhorns rozpadli a Hoffmann spoluzaložil kapelu, která se přechodně jmenovala Noví Zelenáči, později opět Zelenáči.