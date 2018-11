Zemřel majitel majitel Meopty a válečný veterán Paul Rausnitz

Ve věku 90 let zemřel v neděli majitel přerovského podniku Meopta-optika a válečný veterán Paul Rausnitz. Do Česka se vrátil po pádu komunistického režimu a ze zadlužené přerovské Meopty vybudoval prosperujícího výrobce optickomechanických přístrojů. Nejen kvůli záchraně Meopty se mu přezdívalo "přerovský Baťa". Rodina Rausnitzových opustila republiku v roce 1939 kvůli svému židovskému původu. Původně chtěli odjet do USA, přes Polsko se ale nakonec za dramatických okolností dostali do Sovětského svazu. Do Československa se Paul Rausnitz vrátil s bratry jako voják československé armády, do které vstoupil ve 14 letech.

Rok po skončení války utekl s rodinou do USA, kde s bratry založil společnost WEPRA. Nejprve dováželi do USA českou bižuterii a když jim komunisté zkonfiskovali jablonecký majetek, začali spolupracovat se světoznámou klenotnickou firmou Swarovski. Po roce 1990 se Paul Rausnitz vrátil do Československa, svými investicemi tehdy zachránil upadající přerovskou Meoptu. Vybudoval z ní postupně prosperujícího významného výrobce sportovních dalekohledů, puškohledů i speciálních optických přístrojů. Podnik s 2300 zaměstnanci patří nyní mezi největší zaměstnavatele v regionu. Paul Rausnitz byl aktivním majitelem Meopty-optiky, který se podílel na strategickém rozhodování. Je nositelem státního vyznamenání Medaile za zásluhy I. stupně, ceny Gratias Agit a řady dalších.