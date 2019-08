Zemřel fotograf Karel Kuklík

Ve věku 82 let zemřel v neděli fotograf Karel Kuklík. ČTK to dnes sdělil fotografův syn Pavel Kuklík. Kuklíkova tvorba je zastoupena ve sbírkách řady tuzemských i zahraničních galerií a muzeí moderního umění. Hlavní náplní jeho tvorby byly příroda a krajina. Kuklík začal fotografovat ve 14 letech. Celoživotně se do hledáčku jeho zájmu dostávaly kromě pražských ulic krajina na Šumavě a na Třeboňsku. Během svého života vytvořil desítky fotografických cyklů. Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách významných tuzemských i zahraničních kulturních institucí, jako jsou například Národní galerie či Uměleckoprůmyslové museum v Praze, nebo Muzeum moderního umění v New Yorku a Francouzská národní knihovna v Paříži.