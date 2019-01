Zemřel duchovní, básník a chartista Milan Balabán

V pátek zemřel ve věku 89 let duchovní, básník a signatář Charty 77 Milan Balabán. Uvedla to Česká televize (ČT). Po konci komunistického režimu se dočkal uznání svého podílu na protikomunistickém odboji i státního vyznamenání. Milan Balabán se narodil do rodiny misijního kazatele Českobratrské církve evangelické. Od mládí psal básně a byl rozhodnut pro povolání duchovního. Totalitní režim Balabána kvůli jeho činnosti v disentu zbavil v roce 1974 státního souhlasu k výkonu duchovenské služby. Do roku 1990 pracoval v dělnických povoláních, včetně práce pro Pražské kanalizace.

"Poněvadž jsme končili dost brzo, za čtyři hodiny byly práce vykonány, ale museli jsme čekat do doby, kdy je oficiální konec, tak jsme sedali v hospodách. A tam jsem se musel, jako puritán, naučit pít pivo. Po tom druhém pivu jsem začal vykládat o Masarykovi, Havlíčkovi, Dobrovském, Rádlovi. Pozornost byla zcela mimořádná," vzpomínal podle ČT na tuto dobu Balabán. V 70. letech také podle webu Paměť národa začal pořádat bytové semináře věnované výuce hebrejštiny, židovskému myšlení či Starému zákonu. Po konci totality se dočkal vydání svých básní. Později se stal profesorem a vedoucím katedry religionistiky na Univerzitě Karlově.