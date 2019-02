Zemřel divadelní a filmový herec Jiří Pecha, bylo mu 74 let. Měl dlouhodobé zdravotní obtíže. ČTK ji potvrdila mluvčí divadla Husa na provázku Alžběta Nagyová. Na budově divadla už visí černý prapor. Právě v brněnském "Provázku", kde působil od přelomu 60. a 70. let minulého století až do penze, se třebíčský rodák Pecha proslavil. Vytvořil úspěšnou hereckou dvojici s Boleslavem Polívkou. Ztvárnil také množství filmových rolí, třeba v Baladě pro banditu, Dědictví aneb Kurvahošigutntag, Zapomenutém světle nebo pohádce Lotrando a Zubejda. Díky širokému rejstříku zvládal nespočet klauniád, ale také titulní roli v Králi Learovi nebo part v absurdním dramatu Čekání na Godota.