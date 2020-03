Zemřel básník, recitátor a divadelník Miroslav Kovářík

Ve věku 85 let zemřel básník, divadelník, publicista, propagátor moderní české poezie a vysokoškolský pedagog Miroslav Kovářík. ČTK to potvrdil jeho spolupracovník Radek Bláha. "Dne 18. listopadu 2019 pan Mirek Kovářík utrpěl vážný polytraumatický úraz. Přes veškerou péči a snahu lékařů Mirek dnes 4. března 2020 zemřel," stojí na osobním webu zesnulého. Kovářík proslul jako recitátor a interpret poezie, který objevil řadu básnických talentů. Nejznámějším z nich byl pravděpodobně Václav Hrabě. Kováříkův styl vyprávění a recitace vstoupil svou originalitou do historie.

Spolupracoval například s rozhlasem, stal se jednou ze zakladatelských osobností Hnutí malých divadel 60. let a v letech 1962-1967 založil a vedl Docela malé divadlo v Litvínově, kde mimo jiné uváděl beatnickou poezii. Po jeho rozpuštění působil jako konferenciér folkových pořadů a festivalu Porta a jako autor a interpret poetických montáží a klubových představení, v nichž se jeho charakteristický přednes básní stal novým prvkem české interpretační kultury.