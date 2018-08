Zemi živitelce roste online prodej lístků, koupilo je 1500 lidí

Agrosalon Země živitelka připomene v Českých Budějovicích od 23. do 28. srpna 100 let českého zemědělství, přiblíží i chytré zemědělství jako robotické kravíny. Vstupenky si online koupilo už 1500 lidí. Představí se přes 550 vystavovatelů z více než 20 zemí, loni bylo 547 vystavovatelů. Mezi stroji budou historické pluhy i mlátička zapsaná v Guinnessově knize rekordů. Na zahájení přijede prezident Miloš Zeman, na dožínky 25. srpna premiér Andrej Babiš (ANO). Novinářům to řekli organizátoři a zástupce Agrární komory ČR.

Země živitelka nabízí 15 hektarů výstavní plochy. Loni výstava přilákala 109.278 lidí, nejvíce od roku 2005. Online prodej vstupenek pořadatelé poprvé spustili loni. Lístky si tak již koupilo 1500 lidí, loni se online prodalo 1100 vstupenek.