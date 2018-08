Zemědělskou osobností posledních 100 let se stal předválečný československý premiér a předseda agrárníků Antonín Švehla. Rozhodla o tom třicítka odborníků z ministerstva zemědělství a neziskových organizací. Uvedl to předseda představenstva českobudějovického výstaviště Mojmír Severin. Švehla získá in memoriam také nejvyšší české vyznamenání - Řád bílého lva. Při zahájení letošního ročníku agrosalonu Země živitelka to potvrdil prezident Miloš Zeman.