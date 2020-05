Zemědělským suchem je zasaženo 80 procent Česka, deště pomohly jen mírně

Téměř 80 procent území Česka je zasaženo zemědělským suchem. Situaci mírně zlepšily deště, které republiku zasáhly v závěru minulého týdne, avšak pouze v povrchové vrstvě do 40 centimetrů. Situace by se měla mírně zhoršovat, citelné zlepšení by mohlo nastat po 10. květnu, kdy předpovědní modely očekávají vydatné deště, vyplývá z údajů, které zveřejnili vědci na portálu InterSucho. Předpovědi na více dnů však trpí větší mírou nejistoty. Zemědělské sucho určuje relativní nasycení půdy na daném území, porovnává se aktuální stav s průměrem za roky 1961 až 2010. Tvůrci portálu, kteří sucho systematicky zkoumají do minulosti, sledují současnost a modelují budoucnost, současný stav označili za nejhorší sucho na území republiky za posledních 500 let.

Dvěma nejhoršími stupni zemědělského sucha trpí pětina území, a to severovýchod republiky a také dlouhodobě část jižních Čech. Poměrně dobře je na tom teď naopak většina Středočeského kraje, Vysočiny a Brno a oblast na jih od něj. Podle zpravodajů InterSucha lze očekávat dopad na výnosy prakticky v celé republice.