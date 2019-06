Zemědělský fond nebude proplácet dotace Agrofertu a Tomanových podniků

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) nebude proplácet dotace holdingu Agrofert od února 2017, kdy je premiér Andrej Babiš (ANO) vložil do svěřenských fondů kvůli platnosti novely o střetu zájmů. Od té doby proplatil projekty za 63 milionů korun. Stejný způsob zvolí i u podniků rodiny ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD), a to od 2. srpna 2018. Na tiskové konferenci to řekl ředitel SZIF Martin Šebestyán. Jde podle něj o opatření z důvodu předběžné opatrnosti k auditní zprávě Evropské komise. Ministr Toman odmítl, že by se předběžná auditní zpráva EK týkala jeho střetu zájmů kvůli projektům firmy Agrotrade. To samé konstatoval i Šebestyán. EK se v návrhu auditu odkazuje na paragrafy, které v legislativě neexistují, řekl Toman. Považuje to za slabinu a celý text to činí nedůvěryhodným.

Opozice vítá, že zemědělský fond zastaví dotace Agrofertu. Měl k tomu ale přistoupit dříve. Neoprávněně vydané peníze má podle zástupců KDU-ČSL, ODS, TOP 09, STAN a Pirátů stát vymoct zpět, podle fondu může jít o 63 milionů korun. První bilaterální jednání mezi MZE a EK bude 28. ledna 2020. Podle Šebestyána je to normální postup, tedy šest měsíců po obdržení české verze zprávy.