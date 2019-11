Zemědělcům půjde příští rok ze státních dotací 3,8 miliardy korun

Zemědělci dostanou příští rok 3 miliardy a 800 milionů korun v národních dotacích. To je stejně jako měli letos. V pondělí částku schválila vláda. Nejvíce peněz - přes miliardu korun - by mělo jít na zlepšování podmínek v chovech hospodářských zvířat. Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana za ČSSD mají peníze pomoct hlavně při chovu prasat a drůbeže. Právě tato odvětví ztrácí svou pozici, i když by mohla konkurovat zahraničním producentům. Do živočišné výroby by měly směřovat 2 miliardy 7 miliónů korun.